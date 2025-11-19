「第１１回ホットマンカップ・Ｇ３」（１９日、多摩川）瀬戸内海を主戦場とする中国勢にとって、淡水の多摩川は勝手が違う。前野竜一（４５）＝山口・８４期・Ａ２＝もその１人。多摩川は昨年５月に参戦も、その前は１９年９月。出場経験が少なく、ペラ調整には苦労する。初日１０Ｒも「回っているのか回ってないのかも分からない」という状態で登場。ところが鮮やかに５カド一撃で快勝してみせた。リング４本の交換が奏功。