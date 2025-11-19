福岡・田川市の保育園で園児への虐待が相次いでいた問題で、警察は19日朝、元保育士の女を傷害などの疑いで逮捕しました。傷害と暴行の疑いで逮捕されたのは、福岡・田川市の無職、中村麗奈容疑者（25）です。警察によりますと、中村容疑者は2025年7月から8月にかけて、田川市の松原保育園で園児に対し、髪の毛を引っ張るなどの暴行を加えたほか、紙製の箱で顔を殴りけがをさせた疑いが持たれています。調べに対し、中村容疑者は「