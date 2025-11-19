乃木坂46佐藤瑠果（24）が19日、都内で、舞台「ロボコォォォン！−ROBOT COOONTEST！−」（12月4〜7日、ヒューリックホール東京）の稽古場取材会に、主演笹森裕貴（28）らとともに出席した。高専のロボコン部を描いた作品。オカルト大好きキャラクターを演じる佐藤は「（役柄は）UFOやオカルトに対して誰よりも熱い愛を持って一直線に向かっている。私も好きなものに一直線で、好きなことへの愛が強いところは似ていると思います