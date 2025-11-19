18日、全勝街道がストップした石川県津幡町出身の横綱・大の里。優勝争いが混とんとする中、立て直すことはできたのでしょうか？大の里、11日目は結びの一番で小結・隆の勝との対戦です。大の里は立ち合い、右のど輪から状態を起こされ、前に出ようとしたところで足が流れ手痛い連敗。これで大の里と横綱・豊昇龍、関脇・安青錦の3人が2敗で並び、優勝争いの行方がますます分からなくなりました。20日は、関脇・王鵬との対戦です。