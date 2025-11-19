「コーンとベーコンのクリームソース」セブン−イレブン・ジャパンは、肌寒い季節にぴったりの温めて美味しいパン、「コーンとベーコンのクリームソース」を、11月25日から全国のセブン−イレブンで順次発売する。同商品は、昨年好評を得たことを受け、10月から毎月新商品を発売している「温めて美味しいパン」シリーズの第2弾。クリームソースの上に、こだわりのコーンをはじめ、ベーコン、ブロッコリーなどの具材をたっぷりと盛