拳銃を中国から輸入したなどとして、石川県七尾市にある写真館を経営する男が銃刀法違反の疑いで逮捕されました。男は「違法な物とは思わなかった」と容疑を一部否認しています。銃刀法違反の疑いで18日逮捕されたのは、石川県七尾市にある写真館を経営する58歳の男です。警察によりますと、今年5月下旬、男が中国から輸入した国際貨物から殺傷能力のある海外製のおもちゃの銃1丁を大阪税関が発見し、石川県警に通報しました。その