タカラ「焼酎ハイボール」〈強烈コーラ割り〉宝酒造は、“タカラ「焼酎ハイボール」〈強烈コーラ割り〉”を、12月9日に数量限定で発売する。〈強烈コーラ割り〉は、強炭酸が特長のタカラ「焼酎ハイボール」の中で、最も強い炭酸が楽しめる「強烈シリーズ」の数量限定フレーバー。大衆酒場では、甲類焼酎を“壜入りコーラ”で割った飲み方が人気を博している。同商品は、特製スパイスエキス由来の爽やかな香りと、“壜入りコーラ”