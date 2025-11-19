エア・ヨーロッパは、エアバスA350-900型機を最大40機発注する。エアバスとの間で覚書を締結した。長距離路線用機材の更新計画に基づくもので、ラテナメリカの主要市場へのサービスで収益性を高める。エア・ヨーロッパは、スペインのマドリードを拠点とする航空会社。52機を保有し、28か国53都市へ乗り入れている。