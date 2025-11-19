アル・ナスルに所属するポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドがホワイトハウスを訪問したようだ。19日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。報道によると、C・ロナウドは現地時間18日にホワイトハウスで開かれた晩餐会にサウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子とともに出席。ホワイトハウスの当局者も同選手の出席を確認したが、サルマン皇太子の公式代表団の一員か否かは明らかにしなかったようだ。イ