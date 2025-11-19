日本時間19日、北中米カリブ海予選が幕を閉じ、「大陸間プレーオフ」と「欧州予選プレーオフ」を除いた各大陸予選が終了。来夏にカナダ、メキシコ、アメリカの3カ国共催で行われる『FIFAワールドカップ（W杯）26』に出場する48チーム中の42チームが決定した。ホスト国を除く世界最速でW杯出場を決めた日本は、8大会連続8度目の本大会出場。ベスト16の壁を超え、“最高の景色を”目指す。出場国数が「32」から「48」に拡大した