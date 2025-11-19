大分県大分市で170棟以上が燃えた大規模な火災で19日正午ごろ、焼け跡から性別不明の人が心肺停止の状態で見つかり、その後死亡が確認されました。この火事は大分市の佐賀関で18日午後5時40分ごろ発生しました。建物170棟以上や離島にも延焼、焼けた範囲は少なくともおよそ4.9ヘクタールに及んでいます。災害派遣要請を受けた自衛隊も消火活動を行っていますが鎮火には至っていません。また、19日正午過ぎ、火元とみられる場所の近