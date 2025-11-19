株式会社物語コーポレーションが運営する「熟成醤油ラーメン きゃべとん」は、2025年11月25日(火)より、期間限定で「北海道味噌使用 味噌きゃべとん」と「辛葱味噌きゃべとん」を販売する。小型店舗の特性を生かした、本格派の地域密着型ラーメン店「熟成醤油ラーメン きゃべとん」。看板メニューは、200℃の油で素揚げした熱々パリパリ食感のきゃべつ、大判チャーシュー、半乳化させた熟成醤油スープが魅力の「熟成醤油 きゃべと