news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「市街地の学校に『サル』出没校舎を壁伝いに...逃走」のニュースについてお伝えします。◇◇◇通学時間帯の広島市、パトロールをする警察官の姿が。「逃げた 逃げた！」警戒していたのは...サルです。18日、広島市内の学校に現れたサル。警察官らが屋上にのぼり捕獲しようとしますが、サルは校舎を壁伝いに走り、雨どいに飛び移り逃走。住宅街へと姿をくらませたのです。再