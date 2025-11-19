聴覚に障がいがある選手たちの「オリンピック」にあたる『デフリンピック』が開幕し、愛知県稲沢市の吉田琉那(よしだ・るな 22)さんが競泳で出場します。幼い頃に聴覚障がいが分かり、水を怖がっていた時期もありましたが、練習を重ね、コーチと始めた「交換ノート」で課題を乗り越えました。 ■水が怖かった過去…父の影響で海が大好きになり『デフリンピック』が目標に 吉田琉那さんは、愛知県稲沢市で