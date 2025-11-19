2025年10月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。ライフ部門の第1位は――。▼第1位ホリエモン｢これをケチる人はアホ｣…仕事のパフォーマンスに差が出る1回30円の｢投資｣､数千円の｢サービス｣▼第2位仕事のデキない女性は｢運動部の中学生｣の髪型をしている…｢ビジネスで一発アウト｣の女性ヘアスタイル3選▼第3位寿命は50歳までの7つの習慣で決まる…ハーバード大学が87年追跡してわか