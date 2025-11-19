米ハワイ大の松沢寛政米大学フットボールで最も優秀なキッカーに贈られる「ルー・グローザ賞」の候補20人が18日に発表され、ハワイ大の松沢寛政が名を連ねた。今季ここまで全米大学体育協会（NCAA）1部上位カテゴリーのFBSでFG成功22回はトップタイで、成功率は100％を誇る。最終候補3人は25日に発表される。26歳の松沢は千葉・幕張総合高、米短大を経てハワイ大に進んだ。10月にAP通信やスポーツ専門サイト「ジ・アスレチック