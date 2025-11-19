19日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝155円台半ばで取引された。午後5時現在は前日比52銭円安ドル高の1ドル＝155円51〜53銭。ユーロは46銭円安ユーロ高の1ユーロ＝180円10〜14銭。高市政権の財政拡張路線で財政が悪化するとの懸念から円が売られた。市場では「独歩安の傾向にある」（外為ブローカー）との声があった。