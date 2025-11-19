１８日午後４時４０分頃、東京都羽村市川崎で、「米兵がパラグライダーで屋根に墜落している」と１１０番があった。福生署幹部によると、米兵１人が民家の屋根にパラシュートで降りた。住民にけがはなかったという。防衛省によると、米側は、パラシュート降下訓練中に米兵１人が米軍横田基地（羽村市など）の施設区域外に降りたと説明しているという。同市は、国と米軍に対し抗議を予定しているという。同省は当時の状況を確認