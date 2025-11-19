“介護の仕事” の魅力を伝える「伝道師」の認定式が行われました。 13人の新たなメンバーが伝道師7期生として、介護のやりがいを次の世代につなぎます。 中学生や高校生など若い世代に、介護の仕事のやりがいや魅力を伝えるため、県が認定している「介護のしごと魅力伝道師」。 若手介護職員が、仕事の魅力ややりがいを次世代に伝える活動で、19日に認定式が行われました。 （伝道師7期生 重村 紗穂さん）