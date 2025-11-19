女優の秋吉久美子（７１）が都内で１９日、娼婦役で出演する音楽劇「三文オペラ歌舞伎町の絞首台」（１２月１７〜２１日）の劇中歌扱露＆会見に登壇した。原作の「三文オペラ」は１９世紀末の英ロンドンが舞台。社会の底辺の人々を描きながら、資本主義社会や道徳を痛烈に風刺した名作だ。今回、舞台を東京・新宿歌舞伎町へ移し、新解釈で上演する。悪い人しか出てこないのだそう。主役の悪党を演じるシャンソン歌手・聖児