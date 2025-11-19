飲茶のミニアフタヌーンティー（そごう横浜店提供）横浜中華街で老舗の萬珍樓（横浜市中区）が、カフェ事業に進出する。そごう横浜店（同市西区）に２７日、イートインカウンター付きの「萬珍樓茶房」を開店。飲茶とスイーツのアフタヌーンティーを提供する。聘珍樓の倒産で今年７月、そごう横浜店の総菜販売の後継テナントとして萬珍樓が入居していた。そごう側からカフェ業態も提案され、受け入れたという。女性を主要客層に