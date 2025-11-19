大好きなカレとお付き合いがスタートしたら、少しでも長く一緒に過ごしたいのがオトメ心というもの。しかしまだ親の保護下にある女子高生なら、「監視の目が気になって恋愛を楽しめない」という人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、インターネットユーザーの女性500名に聞いたアンケートを参考に「厳しい親に恋愛を応援してもらうための工夫」をご紹介します。【１】一日の出来事を毎日欠かさず報告する「聞かれなくても