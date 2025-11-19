１８日に育成契約を結んだ前ソフトバンク・川原田純平内野手がジャイアンツ球場の室内練習場で移籍後初めて練習し、ライブＢＰに臨んだ。３打席に立ち、育成４年目右腕・花田から左前安打をマーク。「たまたまです。反応して打てました」と振り返った。この日はソフトバンクでも同僚だった舟越らとノックやトス打撃に取り組んだ。「とらさん（舟越）が積極的に話しかけてくれたのでありがたかったです」と感謝。「育成なので