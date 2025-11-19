巨人のドラフト４位、中大・皆川岳飛（がくと）外野手が１９日、都内で仮契約を結んだ。契約金５０００万円、年俸１０００万円（いずれも金額は推定）。背番号は３９に決まった。「まずは１年目でレギュラーで出ること。アピールして新人王をとりたい。その中でＷＢＣや日本を代表するようなプレーヤーになりたいです」と決意を示した。身長１８２センチ、体重８８キロの左打者で、広角に鋭い打球を打ち分ける。強肩や走力も兼