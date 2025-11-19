2モーターで466psを得たパフォーマンス2025年初頭にアップデートを受けたテスラ・モデルYに、ツインモーターで466psを発揮する「パフォーマンス」が追加された。モデル3 パフォーマンスも積む「パフォーマンス4DU」モーターは、クロスオーバーとして調整を受けている。【画像】「インセイン」で0-100km/h 3.3秒モデルY パフォーマンス競合クラスのEVたち全142枚ヘッドライトは真一文字。パフォーマンスでは、カーボン製テー