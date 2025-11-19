ボートレース徳山の開設72周年記念競走「G1徳山クラウン争奪戦」は19日、予選ラストの4日目が終了。20日の5日10〜12Rで行われる準優勝戦メンバーが出そろった。なお地元・山口支部の白井英治は途中帰郷となった。素性のいい40号機を駆る吉田裕平（愛知）が、29回目の誕生日だった19日の4日目7Rで2コースから差して、今節2勝目をマーク。得点率6.33の10位で予選突破を決めた。「上位の一角にはいます」と機力はバランス良く仕