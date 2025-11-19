中国が日本政府に対し日本産水産物の輸入を当面停止するとの旨の伝達があったと複数の政府関係者が明らかにしています。通知の詳細は精査中だとしています。これを受け、鈴木農林水産相は19日午後5時半すぎ、「外交交渉に関わることなのでコメントを差し控える」と述べました。鈴木大臣は「要は外交交渉。交渉そのものの中身ということになりますから、それについて私から何か言うことは差し控えます」と述べた上で、科学的根拠に