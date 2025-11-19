冬型の気圧配置と寒気の影響で、19日の県内は冷え込みが強まり、午前を中心に各地で雪や雨が降りました。積雪が一時、平年の13倍以上となった北秋田市阿仁合では除雪作業に追われる人の姿もみられました。北秋田市阿仁合では、午前9時に平年の13倍以上となる27センチの積雪を観測しました。正午ごろには、雪から変わった雨の中、除雪作業に追われる人の姿もみられました。記者「最初の雪でこたえるんじゃないですか」除雪中の男性