ÇÐÍ¥¡¢ºî²È¡¢²Î¼ê¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÃæ¹¾Í­Î¤¤µ¤ó¤¬¡¢ÆÁÅç¸©¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿±Ç²è¡ÖÆ»Áð¥­¥Ã¥Á¥ó¡×¤Ç¡¢ÂçÎÓÀëÉ§´ÆÆÄ¤Î¡ÖÉ÷¤Î²Î¤¬Ä°¤­¤¿¤¤¡×°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë26Ç¯¤Ö¤ê¤Ë±Ç²è¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¹¹Ç¯´ü¾É¾õ¤ËÇº¤à50ºÐ¤ÎÆÈ¿È½÷À­¡¢·ËÌÚÎ©¡Ê¤ê¤Ä¡Ë¡£¸½ºß51ºÐ¤ÎÃæ¹¾¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¤ª¼Çµï¤Î»Å»ö¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶à¤ó¤Ç¤ª°ú¤­¼õ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥Ý¥Ã¥­¡¼»Í»Ð