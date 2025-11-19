＜大王製紙エリエールレディス事前情報◇19日◇エリエールゴルフクラブ松山（愛媛県）◇6595ヤード・パー71＞仕切り直しの女王獲りは反省の弁から始まった。「先週は結果ばかりを見すぎてしまいました。イライラもして、もったいないゴルフをしてしまった。今週は自分のゴルフに集中します！」。残り2試合。メルセデス・ランキング（MR）1位を独走する佐久間朱莉は、原点に帰って戴冠を目指すことを誓った。【現地写真】朝一のシ