＜マイナビ ネクストヒロインゴルフツアーファイナル事前情報◇19日◇PGM総成ゴルフクラブ(千葉県)◇6462ヤード・パー72＞マイナビネクストヒロインツアー最終戦への出場権をかけ、19日にワイルドカード戦が行われた。あすの本戦に進める5枠を争い、26人がしのぎを削った結果、小林京加、川畑優菜、菊地りお、國分彩那、木下夏帆の5人が突破を決めた。【現地写真】最終戦、がんばりま〜す！上位4人がイーブンパーの同スコアとな