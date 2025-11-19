¡ã¥À¥ó¥í¥Ã¥×¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹»öÁ°¾ðÊó¡þ19Æü¡þ¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¡ÊµÜºê¸©¡Ë¡þ7117¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼70¡ä²áµî¤Ë4¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëÀè½µ¤Î¡Ö»°°æ½»Í§VISAÂÀÊ¿ÍÎ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤Ê¤¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤ËÀÐÀîÎË¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤À¤Ã¤¿2007Ç¯¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢²áµî14²ó¤Î½Ð¾ì¤Ç¥È¥Ã¥×10¤Ï2²ó¤À¤±¡£Í½ÁªÍî¤Á¤³¤½¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ë¤ÏÍí¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£Ç¯¤Ï¥³¡¼¥¹²þÂ¤¤Ç¤µ¤é¤ËÆñÅÙ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÀÐÀî¤Ï