『ワイド！スクランブル』のコメンテーターとしてもお馴染みの杉村太蔵（46）が、11月19日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。テニスで国体優勝経験のある杉村が、3人の子どもたちとの夢を語る場面があった。【映像】「アァ！」声を出して見事なサーブを打つ杉村太蔵（実際の映像）杉村は北海道旭川の出身で、祖父はテニス好きが高じて近所にテニスクラブを作り、父もインターハイに出場した名プレイヤーだった。