大相撲九州場所１１日目（１９日・福岡国際センター）――横綱大の里が昇進後初の連敗。小結隆の勝に引き落とされて２敗に後退し、優勝争いは混戦になった。隆の勝は３勝目。２敗の横綱豊昇龍は関脇王鵬を右差しから寄り倒した。王鵬は７敗。大関琴桜は欧勝馬をさばき、４連勝で白星先行とした。関脇安青錦は義ノ富士に一方的に突き出されて２敗。義ノ富士は３敗で勝ち越した。小結高安は宇良に渡し込みで敗れて黒星先行