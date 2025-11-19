東京・世田谷区にある水道局の敷地内に侵入し、アルミ製の板80枚などを盗んだとして、男2人が逮捕されました。【映像】連行される2人の容疑者職業不詳の倉持博光容疑者（51）と加藤直人容疑者（35）は9月、世田谷区にある水道局の敷地内に侵入し、アルミ製の板80枚など34万円相当を盗んだ疑いがもたれています。警視庁によりますと、2人は出入り口の柵に付けられていたチェーンを何らかの方法で壊し、車で侵入しました。アル