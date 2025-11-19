『ワイド！スクランブル』のコメンテーターとしてもお馴染みの杉村太蔵（46）が、11月19日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。20年前の議員時代に世間を騒がせた「奔放発言」を振り返る場面があった。【映像】“奔放発言”の反省会見（当時の映像）杉村は、2005年に26歳で衆議院選挙に初当選した際、「料亭に行ってみたい」と発言したことが問題となった。当時について、「政治家といえば料亭というイメージがあ