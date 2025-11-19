国内最大規模の風俗スカウトグループ「ナチュラル」のメンバーら3人が、「グループの規約違反」と因縁をつけ、メンバーだった男性を車内に監禁したなどとして逮捕されました。【映像】連行される3人の容疑者「ナチュラル」のメンバー山阪恵斗容疑者（26）ら3人は6月、当時メンバーだった20代の男性に対し、「なんで連絡バックレてるんだよ」などと脅迫し、車の中に監禁したなどの疑いがもたれています。警視庁によりますと、