アメリカのトランプ大統領は、サウジアラビアを主要同盟国に指定すると表明しました。【映像】トランプ大統領「正式に主要な非NATOの同盟国として指定」「サウジアラビアを正式に主要な非NATOの同盟国として指定し、軍事協力を高めることを発表する」（トランプ大統領）トランプ大統領は18日、サウジアラビアのムハンマド皇太子と会談し、その後の晩餐会で、サウジアラビアをNATO（＝北大西洋条約機構）に非加盟の主要同盟国に