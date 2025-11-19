テレビ朝日系「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜午前9時半）に代役で出演することが決まった女優志田こはく（21）が19日、都内で、舞台「ロボコォォォン！−ROBOT COOONTEST」の稽古場取材会に出席した。高専のロボコン部を描いた作品で、髪をほどくと性格ががらりと変わってしまうキャラクターを演じる。志田は「静かな陰なキャラから、明るい陽のキャラになるので、声や動き、見てくださる方にしっかり分かるように演じ