女優秋吉久美子（71）、シャンソン歌手聖児セミョーノフ（41）、音楽ユニット、チャラン・ポ・ランタンのメンバーもも（32）が19日、都内で音楽劇「三文オペラ・歌舞伎町の絞首台」（12月17〜21日、東京・新宿フェイス）の制作発表に出席した。「三文オペラ」は、ドイツの劇作家ベルトルト・ブレヒトが1920年代のロンドンを舞台に退廃した人々の姿を描き、作曲家クルト・ヴァイルが曲を書いている。舞台を2025年の東京・新宿の歌舞