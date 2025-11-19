大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、11月19日の放送に数学者の秋山仁が出演。10月に発売した著書『数学者に「終活」という解はない』に関連し、若者たちに伝えたいこと、今後の人生について語った。 大竹まこと「先生は清々しいというか、カネに負けないというか」 秋山仁「カネなんかいくら持っていても棺桶には持っていけ