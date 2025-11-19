【その他の画像・動画等を元記事で観る】アーティスト・茅原実里が、「Minori Chihara LIVE - No tears here」のキービジュアルを公開した。本ライブは、2026年1月14日の東京・LIQUIDROOMを皮切りに、3月1日に東京・江戸川区総合文化センター 大ホール、5月2日に千葉・市川市文化会館 大ホールにて、全3公演が開催される予定だ。初日のLIQUIDROOM公演は、茅原にとって久々のライブハウスでのステージとなる。今回のライブに対し、