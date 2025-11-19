JR東海は、今年度のクマと列車の衝突事故が、前の年の4倍以上だと明らかにしました。 JR東海によりますと、11月13日までのクマと在来線の衝突事故は21回にのぼります。 2024年度は5回、2023年度は16回、2022年度は7回、2021年度は5回で、今年は過去5年間で最も多くなっています。 高山線や中央線などの山間部で発生することが多く、これまでに人的被害は出ていません。 衝突事故後の対応としては、乗務員の安全確保