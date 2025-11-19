木村拓哉が、11月20日18時25分より放送される『秋山ロケの地図』2時間半SP（テレビ東京）に出演する。 （関連：【画像あり】番組ファンの木村拓哉が長時間の“ガチロケ”へ、『秋山ロケの地図』場面カット） 本番組は、事前に設置した巨大な白地図に“秋山竜次（ロバート）に行って欲しいスポット、会って欲しい人”を町の人に書き込んでもらい、後日実際に秋山がその地図だけを頼りに町を巡るロケ番組。今回はテレビ