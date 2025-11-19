１９日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比９９．３８ポイント（０．３５％）安の２５８３０．６５ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が２３．８０ポイント（０．２６％）安の９１５１．０４ポイントと４日続落した（ハンセン指数は約１カ月ぶりの安値）。売買代金は２１１４億２６４０万香港ドル（約４兆２２００億円）にやや縮小している（１８日は２４２１億１１６