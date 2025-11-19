カリフォルニア州オーシャンビーチ出身のナタリー・ルーによるソロプロジェクト、Wisp（ウィスプ）の来日公演が2026年1月19日に渋谷WWW Xで開催される。デビューアルバム『If Not Winter』が世界中で話題に。シューゲイザーの轟音と内省的かつ浮遊感のあるサウンドを持ち味とし、システム・オブ・ア・ダウンやデフトーンズのサポートアクトにも抜擢された大型新人は、さらなる飛躍に向けて歩み出している。水曜日の午後、ノースハ