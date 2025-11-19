巨人は昨18日、大リーグ挑戦を目指す岡本和真（29）のポスティング申請手続きを行ったと発表した。交渉期間はMLB機構が受理し、MLB30球団に公示してから45日間。年内にも移籍する球団が決定する見込みとなった。【ドラフト選手“家庭の事情”】広島1位・平川蓮 甲子園常連高の名将の父が明かす「ドラ1」の育て方となれば、巨人の今オフの最重要課題は、本塁打王3度、打点王2度の岡本の後継者探し──となるところだが、そんな