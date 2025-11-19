【2025秋ドラマ 注目美女の魅力と素顔】#7八木莉可子「主人公のもうひとつの物語」を描くためにふさわしい存在感と演技力本田望結（全ての恋が終わるとしても／テレビ朝日系）◇◇◇10月から放送中のドラマ「すべての恋が終わるとしても」（ABC制作・テレビ朝日系毎週日曜午後10時15分〜）に葵わかなが演じる主人公の元恋人の妹・大崎莉津役で出演しているのは、子役出身で現在21歳になった本田望結。幼なじみ