【あの頃、テレビドラマは熱かった】#15小林聡美のGP帯連ドラ単独初主演作 アイドルには出せない“味”の虜に「オレンジデイズ」（2004年／TBS系）◇◇◇平成ど真ん中、21世紀の空気にもすっかり慣れた2004年。ネットの速度もケータイの機能も飛躍的に向上していく中で、テレビもデジタル化の過渡期にあった。ちょっと奮発して“液晶の薄型横長テレビ”（この言い方が古い！）を買っても、4:3と16:9のコンテンツ