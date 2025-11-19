◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル）追い切り＝１１月１９日、栗東トレセン王者の風格を感じる動きだった。マイルＧ１を３勝しているジャンタルマンタル（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）は坂路で２本目に追い切った。ぴたりと折り合い、スムーズに加速ラップを刻んでいくと、ラスト１ハロンは軽く促しただけで瞬時に反応。全体時計は５４秒１だったが、ラスト２ハロンか